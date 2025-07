Gorąco przed planowaną rekonstrukcją rządu. Włodzimierz Czarzasty wyjaśnia, że w trakcie negocjacji nie zgodzi się na dyskutowany wariant dot. Sejmu. W tym kontekście odniósł się do przecieków.

Planowana na połowę lipca rekonstrukcja rządu odbędzie się jednak później. Kilka dni temu, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o kolejnej dacie (22 lipca). – Marszałek argumentował, że musi poukładać wszystkie sprawy związane ze swoją partią oraz sobą i wszystkimi rzeczami – powiedział. Następnie premier Donald Tusk stwierdził, że nie będzie to 22 lipca, ale gdzieś w okolicy tej daty.

Choć od rekonstrukcji dzielą nas ostatnie tygodnie, to jak dotąd otwartą sprawą zostają jednak kwestia zmian personalnych. Ostatnio oliwy do ognia dolał sam Szymon Hołownia, ponieważ wyciekła informacja o jego nocnym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Zdaniem Mariusza Błaszczaka z PiS, spotkanie było nieprzypadkowe. – Szymon Hołownia doskonale widzi i odbiera te sygnały, które płyną od Polaków, dotyczące właśnie niskiej oceny rządów Donalda Tuska – powiedział.

To prawdziwy plan Hołowni? Czarzasty ostro o funkcji marszałka Sejmu

Zdaniem Błaszczaka, Hołownia „ma plany polityczne sięgające dalej niż tylko rząd Donalda Tuska”. Niewykluczone jednak, że lider Polski 2050 może grać o utrzymanie posady marszałka Sejmu. Sam w publicznej rozmowie nie wykluczył takiego wariantu. Do takiej koncepcji sceptycznie podchodzi Włodzimierz Czarzasty.

– Nie wiem, jak to będzie, bo na końcu jest głosowanie [ws. wyboru marszałka Sejmu]. Wszystko sobie wyobrażam… Uważam, że bardzo trudną sytuacją będzie to, że zostanie zerwana umowa koalicyjna, bo niewypełnienie tej umowy koalicyjnej my będziemy traktowali jak zerwanie umowy koalicyjnej – powiedział w „Faktach po faktach” TVN24.

– Dzisiaj zerwiemy umowę ws. marszałka Sejmu, jutro ws. marszałka Senatu, a pojutrze ws. premiera. To nie są łatwe sprawy, naprawdę trzeba mieć odpowiedzialność za to wszystko – dodał.

Przeczytaj również: