Włodzimierz Czarzasty na antenie radia RMF FM komentował m.in. spektakularny transfer polityczny Moniki Pawłowskiej. Wiceszefowa klubu Lewicy ogłosiła, że zmienia ugrupowanie i dołącza do… Porozumienia Jarosława Gowina. Szef SLD przyznał, że trudno mu zrozumieć, jak można zrobić aż tak dużą woltę.

Posłanka Lewicy Monika Pawłowska zdecydowała się na radykalną zmianę barw politycznych i przejście do Porozumienia Jarosława Gowina. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. „Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewicy. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem” – napisała na Twitterze.

Czytaj także: Fatalne wieści dla PiS. Duży spadek poparcia, a tuż za nimi jest… Hołownia!

Czarzasty nie ukrywał swojego zdumienia. „(…) w ogóle nie rozumiem tego przejścia, bo przejście z Lewicy, Wiosny do Gowina, czyli do rządu PiS-u, tak naprawdę, to trzeba naprawdę mieć nie wiem… kiedyś się zapytam pani Pawłowskiej, jakie miała motywacje w tej sprawie, albo to wyjdzie. Trzeba mieć mętlik chyba w głowie, taki polityczny.” – mówił.

Czarzasty: „Nie traktuję tego jako osłabienie”

„Nie traktuję tego jako osłabienie, bo jeżeli ktoś miał tak naprawdę w duchu i w sercu poglądy pana Gowina, to właściwie to ja chyba się cieszę, że ona odeszła, tak naprawdę.” – dodał.

Czytaj także: Kazimierz Marcinkiewicz zadebiutuje w ringu! Poznał już rywala

Czarzasty usłyszał pytanie, czy szykują się jeszcze inne transfery polityczne. „Jeżeli ktoś odejdzie, to odejdzie, jeżeli ktoś przyjdzie, to przyjdzie, chociaż ja osobiście nie jestem zwolennikiem jakichś transferów, dlatego że moja natura jest przeciwko transferom. Jestem dosyć konsekwentny bez względu na to, jakie były korzenie tej konsekwencji. Dwie osoby odeszły, to po prostu tak się zdarzyło, tak się ułoży. Scena polityczna jest bardzo rozedrgana, bardzo taka energiczna, więc wie pan, mam dystans.” – stwierdził w odpowiedzi.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl