Włodzimierz Czarzasty jako jeden z niewielu przedstawicieli opozycji pozytywnie wypowiedział się o wynikach porozumienia zawartego na szczycie UE. Przewodniczący SLD na antenie TVN 24 wprost stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki „ma rację”.

Czarzasty powiedział w TVN 24, że premier Morawiecki „ma rację, bo to jest bardzo dużo pieniędzy”. „Bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie, te pieniądze zostały wynegocjowane” – podkreślił lider SLD.

„Jeżeli ktoś myślał, że Unia Europejska pójdzie w kierunku bardzo twardych zasad, to się mylił”. – stwierdził Czarzasty. „Unia Europejska szuka kompromisu, bo te pieniądze zostały przyznane nie tylko Polsce, tylko wszystkim krajom unijnym” – zauważył polityk.

Poseł ocenił, że UE pokazała, że „woli nie mieć problemów”. „Unia czasem woli nie widzieć tego, że Rosjanie są na Ukrainie i trwa wojna, bo już przestaliśmy się tym zajmować.” – stwierdził Czarzasty. „UE czasami woli nie zobaczyć, że jest gdzieś prawo łamane. Byle pieniądze podzielić i przez sześć lat mieć spokój” – dodał.

„Prawo łamane w Polsce i na Węgrzech jest, natomiast pieniądze są dzielone, każdy na nie liczy i taki pragmatyzm polityczny, który jest brzydki i śmierdzący, zafunkcjonował. Teraz można płakać, mówić, że to jest tragedia, ale takie są fakty” – powiedział Czarzasty.

Źr. dorzeczy.pl