Lider lewicy Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Polsat News komentował planowaną wizytę Joe Bidena w Polsce. Przy okazji zdobył się na dość niespodziewaną ocenę polskiego rządu. Wśród polityków opozycji to raczej odosobniony głos.

Ocena działań polskiego rządu padła przy komentarzu planowanej wizyty Bidena w Polsce. Zdaniem lidera lewicy, prezydent USA będzie chciał w ten sposób docenić zaangażowanie Polski. Czarzasty zaznaczył, że istotnie ma „bardzo wiele uwag do PiS i Andrzeja Dudy, ale ws. Ukrainy, zachowujemy się przyzwoicie i rozsądnie”.

„Gdzieś trzeba łapać balans i rozsądek. Polska bardzo dużo robi na rzecz Ukrainy, również w kategorii stosunków międzynarodowych. Niestety, nie przekłada się to na inne sfery, jeśli np. chodzi o politykę europejską, ale to zupełnie inna historia „- powiedział Czarzasty.

Przyznał jednocześnie, że słowa Bidena o braku zgody na przekazanie samolotów F-16 Ukrainie to zapewne nie jest jego ostatnie słowo. „Mam do tego dystans. Myślę, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Różne były np. dyskusje, jeśli chodzi o przesyłanie czołgów, Patriotów, czy przesyłania samolotów. Myślę, że to będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na froncie” – mówił Czarzasty.

„Myślę, że bez względu na to, co mówią USA, jeżeli zaczynają przyzwyczajać do tego tematu społeczeństwo międzynarodowe, to pewnie należy się spodziewać, że ostatecznie Ukraińcy samoloty dostaną” – powiedział Czarzasty.

Przeczytaj również:

Źr. wpost.pl