Nie możecie zgłaszać bubli 49-stronnicowych i przepychać to kolanem – powiedział wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej. Lider Lewicy stanowczo potępił sposób procedowania tzw. ustawy o lekarzach.

Wtorkowe posiedzenie Sejmu zakończyło się fiaskiem obozu rządzącego. Posłowie przegłosowali wniosek Koalicji Obywatelskiej o odroczenie obrad. Autor wniosku Cezary Tomczyk argumentował, że posłowie opozycji nie mieli czasu zapoznać się z projektem ustawy.

Opozycja wygrała głosowanie stosunkiem 218 do 207, w czym „pomogła” im nieobecność posłów Zjednoczonej Prawicy (m.in. Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina). – Jestem zmuszony odwlec obrady do jutra do godziny 9, co oznacza, że obstrukcja totalnej opozycji odniosła sukces – ogłosił marszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

„Jeśli nie możesz pomóc, to chociaż nie przeszkadzaj. Politykierstwo wygrało dziś ze zdrowiem” – skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Włodzimierz Czarzasty: Nie możecie zgłaszać bubli 49-stronnicowych i przepychać to kolanem

Zupełnie inaczej problem widzi opozycja. Małgorzata Kidawa-Błońska przekonuje, że PO nie da się zaszantażować marszałkowi Terleckiemu. Z kolei Włodzimierz Czarzasty z Lewicy narzekał na sposób procedowania ustawy.

– Nie możecie zgłaszać bubli 49-stronnicowych i przepychać to kolanem, bo będzie tak, jak z nie chlubnymi podwyżkami, z całą ustawą związana ze zwierzętami. Czas na koniec. Dzisiaj jako opozycja pokazaliśmy PiS-owi, że można inaczej. Jutro Senat się i tak nie zbierze i miał się nie zbierać, ani pojutrze – powiedział na konferencji prasowej.

.@wlodekczarzasty: Mówimy PiS-owi jasno i precyzyjnie: naprawdę dosyć tego bałaganu!

– Tego burdelu polegającego na tym, że wnosicie ustawy na 3 godziny przed procedowaniem tych ustaw i po 3 godzinach przyjmujecie te ustawy, bo macie większość. pic.twitter.com/AwfZJGBdMt — Lewica News 🗞️📻📺 (@Lewica_News) October 20, 2020

Lider Lewicy zwrócił uwagę, że większość posłów nie zapoznała się z ustawą. – My mamy bardzo dużo uwag do tej ustawy, ale między Bogiem a prawdą poza ludźmi, którzy są w komisji, nikt tej ustawy do końca nie przeczytał i nie przetrawił – podkreślił polityk.

– Dosyć, naprawdę dosyć tego bałaganu, tego burdelu, polegającego na tym, że wnosicie ustawy na trzy godziny przed procedowaniem i po 3 godzinach przyjmujecie te ustawy, bo macie większość. Większość wynika z rozumu, a nie z prymitywnego podchodzenia, że macie 6 głosów więcej – dodał.

Źródło: Onet.pl, TVN24, Twitter