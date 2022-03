Władimir Putin liczy na interwencję Unii Europejskiej wobec Ukrainy? Służby prasowe Kremla informują o rozmowie telefonicznej prezydenta Rosji z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Czego chce Putin?

Trwają zabiegi dyplomatyczne na rzecz zakończenia rosyjskiej inwazji w Ukrainie. W ostatnich dniach informowaliśmy o rozmowach przywódców Izraela, Turcji, Francji i Niemiec z Władimirem Putinem. Na razie rozmowy nie wywołują żadnych skutków, a Kreml powiela jedynie swoją kłamliwą narrację.

Do negocjacji na poziomie państwowym włącza się także Unia Europejska. Putin odbył dziś rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Po wszystkim rosyjska agencja TASS poinformowała o treści z perspektywy Kremla.

„Putin przedstawił stanowisko Rosji w związku ze specjalną operacją wojskową mającą na celu ochronę republik Donbasu” – stwierdził. Rosjanie konsekwentnie unikają używania słowa „wojna”. Natomiast ich żądania to oznaczają de facto podporządkowanie sobie Ukrainy.

Czego chce Putin od Unii Europejskiej? Rosja przedstawiła bezczelne żądania

Szef RE podkreślił konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego i zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej. Putin oskarżył Ukrainę o łamanie lokalnych zawieszeń broni.

Następnie prezydent Rosji zwrócił się do szefa RE z apelem. „Wezwał Unię Europejską do rzeczywistego wniesienia wkładu w ratowanie życia ludzi, wywarcia presji na władze Kijowa i zmuszenia ich do przestrzegania prawa humanitarnego” – czytamy.

Putin powielał propagandową narrację Kremla. W jego ocenie rosyjskie wojsko przestrzega zasad humanitarnych. „Główne zagrożenie stanowią grupy nacjonalistyczne, które zasadniczo stosują taktykę terrorystyczną, chowając się za ludnością cywilną” – stwierdził.

🇷🇺🇺🇦 Ukraińscy żołnierze próbujący ratować ojca czteroosobowej rodziny. Zdjęcie zrobione kilka chwil po tym, jak Rosjanie ostrzelali dziś cywilów próbujących uciec z Irpienia w obwodzie kijowskim – Lynsey Addario via The New York Times. pic.twitter.com/OnDvmEikiJ — Cezary Faber (@CezaryFaber) March 6, 2022