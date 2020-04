W niedzielę w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 roku. Część obostrzeń została przedłużona do odwołania, wprowadzono też pewne wyjątki.

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowana została w Dzienniku Ustaw w niedzielę po południu. Wprowadzono pewne zmiany w obecnych przepisach a niektóre obostrzenia przedłużono do odwołania.

Przedłużenie dotyczy dwóch przepisów, które do tej pory obowiązywały do 26 kwietnia. Od 27 kwietnia do odwołania obowiązuje wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Podobnie, do odwołania obowiązuje zapis o obowiązku kwarantanny dla osób, które przekraczają granicę i udają się do miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce. Osoby te muszą odbyć kwarantannę – trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy – wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

To jednak nie wszystkie zmiany. W myśl nowych przepisów, niektóre osoby zostały zwolnione z obowiązku noszenia jednorazowych rękawiczek w sklepach i na targowiskach. Jak czytamy w nowelizacji, obowiązek noszenia rękawiczek nie dotyczy osób, które „nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim”. Zwolnione z tego obowiązku są tez osoby „mające trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek”. Co istotne, nie jest konieczne posiadanie przy sobie zaświadczenia lekarskiego.

Czytaj także: Emilewicz: „W wyniku kryzysu pojawią się na rynku nowe możliwości”

Źr.: Dziennik Ustaw