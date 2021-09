Wojsko Polskie pozyska 250 najnowocześniejszych i czołgów Abrams SEPv3 – ogłosił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Komunikat szefa MON, a zwłaszcza zdjęcie, stały się przedmiotem żartów internetowych…

Polska armia wzmocni się o kilkaset czołgów M1A2 Abrams SEPv3. Choć bazowa konstrukcja amerykańskiego czołgu pochodzi z 1979, to jednak wspomniana wersja – poza kadłubem – jest zupełnie innym modelem. Całość została zmodernizowana przed czterema laty.

Wiadomość o pozyskaniu czołgów ogłosił w piątek minister Mariusz Błaszczak. „Wojsko Polskie pozyska 250 najnowocześniejszych i czołgów Abrams SEPv3, a oficerem, który przeprowadzi procedurę ich zakupu oraz wdroży je do służby będzie gen. dyw. Maciej Jabłoński” – poinformował. „Czołgi trafią na wschód Polski i znacznie wzmocnią nasz potencjał odstraszania” – dodał szef MON.

Wojsko Polskie pozyska 250 najnowocześniejszych i czołgów Abrams SEPv3, a oficerem, który przeprowadzi procedurę ich zakupu oraz wdroży je do służby będzie gen. dyw. Maciej Jabłoński. Czołgi trafią na wschód Polski i znacznie wzmocnią nasz potencjał odstraszania. pic.twitter.com/QTtmbRGn7x — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 24, 2021

Do wpisu minister dołączył zdjęcie mini-modelu czołgu. To właśnie ten element wpisu sprowokował drwiny niektórych internautów… . „Panie ministrze, to makieta” – ironizuje jeden z komentujących.

Czy tego czołgu dodawane są gratis zielone ludziki? pic.twitter.com/HyoNBiHbGI — Razem (@partiarazem) September 24, 2021

Take same ale lepiej wyposażone po 150 zł na Allegro pic.twitter.com/JtLmuyO1W7 — Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) September 24, 2021

Ten też pokazywał plastikowe modele i wszyscy wiemy jak wyszło. pic.twitter.com/e2rHP95XQk — Adam Szafarczyk (@Janekwisniews11) September 24, 2021