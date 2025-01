Czterech Polaków zgarnęło sporą kasę w loterii Eurojackpot. Dziś zapewne cieszą się i planują wydanie pokaźnych kwot.

W losowaniu Eurojackpot w piątek, 24 stycznia wylosowano następujące liczby: 2, 9, 16, 46, 47 oraz 3 i 9. Po główną nagrodę, która opiewała na 150 milionów złotych, nie sięgnął nikt.

Okazuje się jednak, że powody do radości może mieć czterech Polaków, którzy we wspomnianej loterii trafili wygrane czwartego stopnia. Oznacza to, że zwycięska kwota, która – oczywiście po odjęciu podatku – trafi na ich konta to 181313 zł.

Zwyciężyli gracze z: Borzygniewa na Dolnym Śląsku, Suchego Lasu w Wielkopolsce oraz Deszczna pod Gorzowem Wielkopolskim. Największym farciarzem był jednak gracz, który zagrał poprzez stronę lotto.pl. Szczęśliwiec zagrał systemem 6 z 50 i 2 z 12 i podwoił wygraną do 365006 zł.

W Eurojackpot można grać w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Aby zwyciężyć należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb – samodzielnie lub stosując popularną metodę chybił-trafił.

