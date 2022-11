Potężny antycyklon dotarł do Polski. Jak informuje Twoja Pogoda, możne on znacząco uprzykrzyć życie szczególnie osobom wrażliwym na zmiany ciśnienia. Już od dziś mogą oni odczuwać rozkojarzenie, zwiększoną senność czy też ból głowy.

W nocy ze środy na czwartek potężny antycyklon znad portugalskiego archipelagu Azorów dotarł do Polski. Przynosi on ze sobą bardzo duże skoki ciśnienia, sięgające 20 hPa. Jeszcze w środę ciśnienie w Polsce utrzymywało się w przedziale 1010-1020 hPa. Dziś jest to już od 1035 hPa na północnym wschodzie do 1038 hPa na południowym zachodzie kraju.

Taka sytuacja ma utrzymać się do najbliższej soboty 12 listopada. To fatalna wiadomość szczególnie dla meteopatów, którzy są wrażliwi na skoki ciśnienia.

Jeśli więc odczuwacie dziś takie dolegliwości, jak bóle głowy, rozkojarzenie, senność, powolna reakcja na bodźce czy „łamanie w kościach” – może by to właśnie wina pogody. Szczególnie powinny uważać na siebie osoby starsze, szczególnie te, które cierpią na choroby układu krążenia. Właśnie u nich zmiany ciśnienia mogą nasilić objawy chorobowe.

Źr.: Super Express, Twoja Pogoda