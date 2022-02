Czy będzie czwarta dawka szczepionki? Takie pytanie w Ministerstwie Zdrowia zadali dziennikarze serwisu medonet.pl. Otrzymali odpowiedź.

Jakiś czas temu zdecydowano o tym, iż pacjenci, którzy chcą uniknąć ciężkiego przebiegu Covid-19 powinni przyjmować trzecią, przypominającą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Polacy po raz trzeci przyjmują więc preparat, a liczba osób, które się na to zdecydowały rośnie.

Podobnie rzecz się ma w innych państwach na całym świecie. Co ciekawe, niektóre kraje, np. Izrael, nie wykluczają podawania czwartej dawki. Eksperci z tego państwa całkiem niedawno zasugerowali bowiem, że czwarta dawka szczepionki powinna być podawana powszechnie.

Czy czwarta dawka szczepionki przeciw Covid-19 powinna obowiązywać również w Polsce? Takie pytanie przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia zadali dziennikarze serwisu medonet.pl. Otrzymali zresztą od resortu odpowiedź.

Czy będzie czwarta dawka szczepionki przeciwko Covid-19?

Na stronie internetowej medonet.pl opublikowany został tekst, w którym autor rozważa możliwe warianty związane z ewentualną czwartą dawką szczepionki. Przy okazji zwrócono się również do Ministerstwa Zdrowia po to, by dowiedzieć się, czy jest to rozważane w przypadku naszego kraju.

Oto odpowiedź, jaka nadeszła z resortu zdrowia: „obecnie szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą przeprowadzane są w oparciu o aktualne zalecenia europejskie (poparte decyzją EMA). W przypadku konieczności wprowadzenia kolejnej dawki szczepienia zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków”.

Pod koniec stycznia Europejska Agencja Leków przyznała, że rozsądne byłoby podanie czwartej dawki osobom z poważnie osłabionym układem odpornościowym, ale do podjęcia decyzji potrzeba więcej dowodów.