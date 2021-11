Czwarta fala koronawirusa nabiera tempa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o wykryciu ponad 12 tysięcy przypadków zakażeń. Dla porównania, w poprzednią niedzielę było ich 7145.

Mamy 12 493 nowe przypadki koronawirusa w Polsce – podał w niedzielny poranek resort zdrowia. Nowe zakażenia dotyczą województw:

mazowieckiego (2846),

lubelskiego (1288),

śląskiego (1004),

wielkopolskiego (941),

łódzkiego (902),

małopolskiego (820),

dolnośląskiego (709),

podlaskiego (637),

pomorskiego (565),

podkarpackiego (553),

zachodniopomorskiego (539),

warmińsko-mazurskiego (411),

kujawsko-pomorskiego (399),

opolskiego (277),

lubuskiego (253),

świętokrzyskiego (216),

133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Choć to nieco niższy wynik, bo w ostatnich dwóch dniach dane resortowe wskazywało ponad 15 tysięcy zakażeń, to jednak porównując statystyki tydzień do tygodnia widać, że czwarta fala przyspiesza. Siedem dni temu informowano o 7145 przypadkach.

W ciągu ostatniej doby zmarło 9 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 kolejnych 15 pacjentów.

Z powodu #COVID19 zmarło 9 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 15 osób.



