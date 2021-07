Minister Adam Niedzielski z uwagą śledzi wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Niewykluczone, że grozi nam kolejna fala. Szef resortu zdrowia zasugerował, że tym razem, epidemia uderzy najmocniej w osoby młode…

Polsce grozi czwarta fala koronawirusa. Potwierdza to sytuacja epidemiczna w innych krajach europejskich, gdzie wzrasta liczba zakażeń. Delikatny wzrost widać również w naszym kraju.

Wczoraj minister Adam Niedzielski opublikował w sieci wykres, który potwierdza rosnący trend. „Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13% wzrost średniej liczby zakażeń” – zakomunikował szef resortu zdrowia.

Niedzielski przekonuje, że trend może się utrzymać. „W kolejnych tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty, o czym świadczy zmiana wskaźnika reprodukcji wirusa (R), który osiągnął znowu wartość 1” – podsumował.

Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13% wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty, o czym świadczy zmiana wskaźnika reprodukcji wirusa (R), który osiągnął znowu wartość 1. pic.twitter.com/2UHLU9R5fd — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) July 19, 2021

Eksperci z uwagą śledzą kierunek wzrostu zakażeń. Okazuje się, że nowe przypadki szczególnie często dotyczą osób w młodym wieku. Zauważył to również minister Niedzielski. „Blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia” – podkreślił.

Minister zdrowia przekonuje, że jedyną bronią przed koronawirusem są w tej chwili szczepionki. „W grupie najbardziej zaszczepionej tj. od 60 roku życia zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. Szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa” – oświadczył.

Blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia. W grupie najbardziej zaszczepionej tj. od 60 roku życia zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. Szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa. #SzczepimySię pic.twitter.com/2KNT1IELzx — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) July 20, 2021