Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że istnieje prawdopodobieństwo, iż czwarta fala koronawirusa pojawi się w Polsce w drugiej połowie sierpnia. Szef resortu zdrowia odniósł się także do kwestii odpłatnych szczepień przeciwko COVID-19.

W ostatnich tygodniach regularnie obserwujemy spadki zakażeń COVID-19 w naszym kraju. Rząd stopniowo luzuje obostrzenia, zachęcając jednocześnie Polaków, by skorzystali z Narodowego Programu Szczepień. Wciąż jednak istnieje ryzyko, że jesienią będziemy obserwowali znaczące wzrosty zakażeń, spowodowane między innymi nowymi odmianami, w tym wariantem delta. Nie jest wykluczone, że za tym pójdzie powrót obostrzeń, a nawet lokalne lpckdowny.

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w Radiu Plus, że istnieje prawdopodobieństwo, iż czwarta fala pandemii pojawi się w naszym kraju w drugiej połowie sierpnia. Oznaczałoby to, że powtórzy się scenariusz z ubiegłego roku, w którym można było częściowo odpocząć od obostrzeń jedynie w miesiącach letnich.

Minister odniósł się także do kwestii szczepień przeciwko COVID-19. Adam Niedzielski poinformował, że co najmniej do końca września szczepienia będą nieodpłatne.

Żr.: Radio Plus