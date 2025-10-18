Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię SW Research dla portalu rp.pl zbadał opinię Polaków, co do przyszłości obecnego rządu. Okazuje się, że ankietowani odpowiadali dość zróżnicowanie na pytanie, czy rząd dotrwa do końca kadencji.

Uczestników sondażu SW Research dla portalu rp.pl zapytano, czy rząd koalicji KO, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica przetrwa do końca kadencji.

Odpowiedzi „tak” udzieliło 41,8 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 37,8 proc. respondentów. 20,4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wynik skomentował Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research. „Przetrwanie rządu nieco częściej przewidują mężczyźni (44 proc.) niż kobiety (40 proc.)” – ocenił.

„Biorąc pod uwagę wiek do takiej opinii w największym stopniu skłaniają się badani po 50 roku życia (46 proc.). Ze względu na poziom wykształcenia takie zdanie najczęściej wyrażają respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (47 proc.). Rozpadu koalicji rządowej nie spodziewa się niemal co druga osoba (48 proc.) z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców” – dodał.

Źr. rp.pl; dorzeczy.pl