Donald Trump po raz kolejny wypowiedział się na temat napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone wesprą Izrael w ataku na Iran, choć ostateczna deklaracja publicznie jeszcze nie padła.

Podczas ceremonii wznoszenia nowych masztów na flagi przed Białym Domem Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami. Ci oczywiście wprost zapytali, czy Stany Zjednoczone dołączą do ataku na Iran.

Trump odpowiedział niezwykle tajemniczo. Wygląda na to, że unikał jednoznacznej deklaracji. „Mogę to zrobić. Mogę tego nie zrobić. Nikt nie wie, co zamierzam zrobić” – odparł prezydent USA.

„Mogę wam powiedzieć, że Iran ma mnóstwo problemów i chce negocjować. Powiedziałem im: dlaczego nie negocjowaliście ze mną przed całą tą śmiercią i zniszczeniem (…), dlaczego nie negocjowałeś ze mną dwa tygodnie temu, bylibyście w porządku. Wciąż mielibyście kraj” – dodał Trump.

Pytany, czy dał Iranowi ultimatum, odparł, że było to „ostateczne ultimatum”.

Źr. dorzeczy.pl