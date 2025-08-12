Nie słabnie napór na granicę polsko-białoruską. Straż Graniczna przekazała najnowsze statystyki o próbach nielegalnego wtargnięcia na terytorium Polski. Pokazano również nagranie ukazujące sposób, w jaki migranci usiłują sforsować umocnienia graniczne.
Ostatniej doby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej miało miejsce ponad 120 prób sforsowania polskiej granicy. Po raz kolejny zaatakowano naszych mundurowych – informuje Straż Graniczna. Mundurowi opublikowali nagranie, na którym widać, w jaki sposób migranci szturmują granicę.
W rejonie ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży próbę nielegalnego przedostania się na terytorium Polski podjęli migranci w grupie liczącej ponad 35 osób. Podczas tego zdarzenia migranci kamieniami zaatakowali służby chroniące naszą granicę. Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były również przez funkcjonariuszy z Placówek SG w Narewce, Michałowie i Czeremsze.
Kolejne dwie duże grupy migrantów próbowały nielegalnie dostać się do naszego kraju już dziś nad ranem w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. Większość cudzoziemców, którzy wczoraj nielegalnie usiłowali przekroczyć granicę, na widok interweniujących polskich służb, wycofała się w głąb Białorusi.
W sierpniu bieżącego roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 1550 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.
Źr. Straż Graniczna