Nie słabnie napór na granicę polsko-białoruską. Straż Graniczna przekazała najnowsze statystyki o próbach nielegalnego wtargnięcia na terytorium Polski. Pokazano również nagranie ukazujące sposób, w jaki migranci usiłują sforsować umocnienia graniczne.

Ostatniej doby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej miało miejsce ponad 120 prób sforsowania polskiej granicy. Po raz kolejny zaatakowano naszych mundurowych – informuje Straż Graniczna. Mundurowi opublikowali nagranie, na którym widać, w jaki sposób migranci szturmują granicę.

I pomocnik w białej "pończosze" na głowie nie pomoże. Miniona doba (11.08) to ponad 120 prób nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱📷https://t.co/4DwlIHX7mD#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/lNELLuWf13 — Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg) August 12, 2025

W rejonie ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży próbę nielegalnego przedostania się na terytorium Polski podjęli migranci w grupie liczącej ponad 35 osób. Podczas tego zdarzenia migranci kamieniami zaatakowali służby chroniące naszą granicę. Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były również przez funkcjonariuszy z Placówek SG w Narewce, Michałowie i Czeremsze.

Kolejne dwie duże grupy migrantów próbowały nielegalnie dostać się do naszego kraju już dziś nad ranem w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. Większość cudzoziemców, którzy wczoraj nielegalnie usiłowali przekroczyć granicę, na widok interweniujących polskich służb, wycofała się w głąb Białorusi.

W sierpniu bieżącego roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 1550 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Źr. Straż Graniczna