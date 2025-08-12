Białoruskie ministerstwo obrony podało dokładne daty manewrów Zapad 2025. Wezmą w nich udział także rosyjscy żołnierze. W planie ćwiczeń znalazł się m.in. atak taktyczna bronią nuklearną.

We wtorek Białorusini ogłosili, że tegoroczne manewry wojskowe Zapad 2025 odbędą się w dniach od 12 do 16 września. Ostatnio ukraińskie służby wywiadowcze informowały, że na Białorusi pojawili się już pierwsi rosyjscy żołnierze oraz sprzęt wojskowy. To najpewniej wstępne przygotowania do wrześniowych manewrów.

„Wszyscy zagraniczni attaché wojskowi akredytowani przy Ministerstwie Obrony Republiki Białoruś, w tym przedstawiciele dziewięciu państw członkowskich NATO, będą mieli możliwość obserwowania ćwiczeń” – mówił szef Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Białorusi generał dywizji Walerij Rejewenko. „Zaproszenia do obserwowania poszczególnych epizodów ćwiczenia zostały również rozesłane do innych państw i organizacji międzynarodowych” – dodał.

„Wszystko to jest wymownym potwierdzeniem, że Republika Białoruś jest zwolennikiem bezpieczeństwa regionalnego. Kategorycznie sprzeciwiamy się trwającej militaryzacji na dużą skalę, która prowadzi do naruszenia równowagi sił w Europie. Skutkiem tego jest z kolei spadek stabilności strategicznej na całym świecie” – wskazał wojskowy. Generał nie ukrywał, że w trakcie ćwiczeń niektóre oddziały, w których skład wejdą zarówno białoruscy, jak i rosyjscy żołnierze mogą zbliżyć się do granic państwa NATO, w tym Polski.

„Te ćwiczenia nie będą abstrakcyjne. Weźmiemy pod uwagę prowadzenie ćwiczeń przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników, weźmiemy pod uwagę sytuację wojskowo-polityczną, która rozwija się dziś w naszym kierunku. Na tej podstawie przeprowadzimy te ćwiczenia” – zapowiadał.

Dziennikarze dopytali, czy ćwiczone będą także taktyczne uderzenia nuklearne przy użyciu rakiet balistycznych Oresznik. „Możemy założyć, że tak” – odparł krótki białoruski generał.

Źr. Polsat News