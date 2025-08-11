Rzecznik Komisji Europejskiej Maciej Berestecki w rozmowie z radiem RMF FM przedstawił aktualne stanowisko Komisji Europejskiej ws. afery KPO. Informacja o podmiotach, które uzyskały wsparcie finansowe z branży HoReCa wywołała burzę.

Gdy w sieci pojawiły się informacje na co wydatkowane są środki z KPO, wybuchła burza. Okazuje się, że akceptację uzyskały m.in. jachty, sauny, ekspresy do kawy, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.

Rzecznik Komisji Europejskiej w rozmowie z RMF FM potwierdził, że Komisja monitoruje sprawę, ale na razie nie podejmuje żadnych czynności. „Polska – według naszych informacji – podjęła te działania, dlatego z naszej strony nie była potrzebna żadna specjalna reakcja. Oczekujemy na wyniki polskiego postępowania wyjaśniającego” – powiedział.

Z informacji uzyskanych przez rozgłośnię wynika, że Komisja podejmie działania dopiero, gdy stwierdzi, że działania polskich władz okażą się niewystarczające.

Resort funduszy zapowiedział weryfikację przyznanych środków z KPO dla przedsiębiorców z branży gastronomiczno-hotelarskiej. Wstępne wyniki kontroli przeprowadzanej przez PARP mają być znane „prawdopodobnie pod koniec września, a na pewno w trzecim kwartale tego roku”.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM