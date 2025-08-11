Sławomir Mentzen skomentował słowa Donalda Tuska. Chodzi o środki z KPO, wokół których wybuchła wielka afera.

– 100% odpowiedzialności za ten wieloletni bałagan spada na poprzedników, którzy to zablokowali, w związku z tym dali nam bardzo mało czasu, żeby móc te środki dobrze wydać – powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej odnosząc się do afery dotyczącej rozdysponowania środków z KPO.

Do słów Tuska odniósł się lider Konfederacji – Sławomir Mentzen. Przedstawiciel opozycyjnego ugrupowania zamieścił wpis na Facebooku, który błyskawicznie podbił ten serwis społecznościowy. Reakcję pod nim zostawiło już kilkanaście tysięcy osób.

– Tusk twierdzi, że wydali KPO na głupoty, bo poprzedni rząd je blokował i było przez to mało czasu. KPO blokowała Komisja Europejska na prośbę PO. Po zmianie rządu nie zmieniło się NIC w polskich przepisach, a KPO zostało odblokowane – napisał Mentzen.

– To wy je blokowaliście i to wy je wydaliście na głupoty. PiS chciał je wydać na głupoty, ale nie miał takiej możliwości. Gdyby miał, to też by to zrobił – podsumował lider Konfederacji, który obecnie stanowi trzecią siłę na polskiej scenie politycznej.

