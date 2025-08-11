Koszmarne zdarzenie w Hrubieszowie. Mężczyzna uderzył innego, a ten, w wyniku odniesionych obrażeń, zmarł w szpitalu.

O sprawie informuje serwis poscigi.pl, który podaje, że do zdarzenia doszło 7 sierpnia na jednym z osiedlowych boisk. Policja otrzymała zgłoszenie, że na terenie obiektu sportowego leży zakrwawiony mężczyzna. Na miejsce natychmiast skierowano grupę ratunkową.

Na miejscu ratownicy zastali mężczyznę, z którym kontakt był bardzo utrudniony. Zdecydowali więc o przewiezieniu pokrzywdzonego do szpitala. Niestety, następnego dnia personel placówki medycznej przekazał, że 39-latek zmarł.

Funkcjonariusze przeprowadzili śledztwo, z którego wynika, że na boisku doszło do sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami. 39-latek w trakcie utarczki słownej został uderzony w twarz przez 36-latka. Cios był potężny. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że doprowadziły zgonu pokrzywdzonego.

– Mężczyzna odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć 39-letniego hrubieszowianina – podał asp. szt. Jarosław Karkuszewski z policji w Hrubieszowie. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 5 lat wzwyż. Łącznie z dożywociem.

