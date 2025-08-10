Dramatyczne zdarzenie na greckiej wyspie Kreta w mieście Hersonissos. W wyniku koszmarnego wypadku zginął 50-letni Polak.

O tragedii donoszą greckie media. Zgodnie z kolportowanym przekazem 9 sierpnia kierowca ciężarówki próbował ominąć dwóch pieszych, którzy przechodzili przez jezdnię. W tym celu wjechał na przeciwległy pas ruchu. Niestety, wówczas doszło do zderzenia z nadjeżdżającym motocyklem. Podróżowało nim dwóch turystów – ojciec oraz jego syn.

W wyniku kolizji ciężarówka przewróciła się, a następnie potrąciła 50-letniego mężczyznę z Polski. Całość zdarzenia zarejestrowała znajdująca się nieopodal kamera miejskiego monitoringu.

Tragedia na Krecie. Nie żyje Polak

Na miejsce natychmiast przybyły służby. Dwaj pasażerowie motocykla zostali przewiezieni do szpitala. Obaj odnieśli poważne obrażenia, szczególnie w zakresie ortopedycznym.

W przypadku potrąconego 50-letniego Polaka na pomoc było już za późno. Stwierdzono zgon mężczyzny. Kierowca ciężarówki, który potrącił Polaka, jest w głębokim szoku. – Kierowca ciężarówki siedział i płakał. Pieszy nie żyje, ale ten mężczyzna tego nie chciał. To był tragiczny wypadek – powiedziała kobieta, świadek zdarzenia, w rozmowie z lokalnymi mediami.

Hersonissos to popularny kurort wakacyjny. Przyjeżdża tam mnóstwo turystów z całej Europy. Miejsce jest także ochoczo odwiedzane przez obywateli Polski.

