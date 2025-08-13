Zakup leków to dla większości Polaków stały element domowego budżetu. Najnowsze badanie opinii pokazuje, że niemal 90% osób regularnie zaopatruje się w preparaty na receptę, a znaczna część społeczeństwa przeznacza na ten cel setki złotych rocznie. Co ciekawe, podobne koszty ponosimy również na leki dostępne bez recepty.

Kluczowe wnioski z badania

Prawie 90% Polaków kupuje leki na receptę, a najczęściej wydatki mieszczą się w granicach 200–500 zł rocznie .

. W przypadku leków bez recepty aż 66% ankietowanych przeznacza na nie do 500 zł rocznie .

. Kobiety częściej niż mężczyźni inwestują w swoje zdrowie – zarówno w leki, jak i w prywatne konsultacje czy badania.

Najwięcej na leczenie i diagnostykę wydają osoby po 60. roku życia.

Leki na receptę – najczęściej 200–500 zł rocznie

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie portalu erecept.pl przez Opinia24 na próbie 1000 osób metodą CAWI.

Zdecydowana większość uczestników badania (87%) zadeklarowała, że regularnie kupuje leki na receptę. Najwięcej osób (31%) wskazało przedział wydatków 200–500 zł, natomiast ponad 1000 zł rocznie na leki przeznacza 13% badanych.

Seniorzy są grupą, która ponosi najwyższe koszty – aż 19% osób po 60. roku życia i 16% w wieku 45–59 lat deklaruje wydatki powyżej 1000 zł. Z kolei młodsi (18–44 lata) najczęściej mieszczą się w przedziale 200–500 zł.

Widać też różnice między płciami: kobiety częściej deklarują wydatki średnie (200–500 zł), natomiast mężczyźni częściej znajdują się zarówno w grupie nieponoszącej kosztów (9%), jak i tej z najwyższymi wydatkami (15%).

Leki bez recepty – powszechny wydatek

Preparaty OTC również są istotnym elementem domowego budżetu. Tylko 4% Polaków nie kupuje ich wcale. Najwięcej osób (36%) wydaje do 200 zł rocznie, a kolejne 30% – od 200 do 500 zł.

Kobiety częściej inwestują w droższe leki bez recepty (200–500 zł – 34%), natomiast mężczyźni częściej pozostają w niższym progu wydatków (do 200 zł – 40%) lub w ogóle ich nie ponoszą (5%).

Największe wydatki – powyżej 1000 zł – częściej deklarują osoby po 45. roku życia. Z kolei młodzi dorośli (18–34 lata) zazwyczaj wydają mniej: aż 46% osób w wieku 18–24 lata kupuje leki OTC za maksymalnie 200 zł rocznie.

Prywatne wizyty lekarskie – kobiety korzystają częściej

Z danych wynika, że co czwarty Polak nie korzysta w ogóle z prywatnych wizyt u lekarza. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 32%, podczas gdy u kobiet – 17%. Panie częściej decydują się na płatne konsultacje i wyższe wydatki: aż 26% z nich przeznacza na ten cel od 200 do 500 zł rocznie, w porównaniu do 22% mężczyzn.

Średni przedział wydatków to 200–500 zł (24%), jednak 9% ankietowanych deklaruje koszty powyżej 1000 zł rocznie. Najczęściej korzystają z prywatnej opieki osoby młodsze (18–34 lata), a seniorzy (60+) rzadziej decydują się na płatne wizyty – aż 31% z nich nie korzysta z nich wcale.

Czy Polacy są skłonni płacić za szybszą wizytę?

Blisko 80% respondentów przyznaje, że zapłaciłoby dodatkowo, by szybciej dostać się do lekarza. Najczęściej dotyczy to sytuacji nagłych – tak odpowiedziało 46% ankietowanych. Co piąty badany (20%) zapłaciłby za przyspieszoną wizytę zawsze, jeśli istniałaby taka możliwość. Jedynie 13% zadeklarowało brak gotowości do jakichkolwiek dopłat.

Badania diagnostyczne – wielu Polaków korzysta z NFZ

Aż 40% badanych nie płaci za badania diagnostyczne, korzystając z refundacji NFZ lub rezygnując z badań. Najczęściej taką odpowiedź wybierali seniorzy (48% w wieku 60+).

W grupie płacących za diagnostykę kobiety przeważają nad mężczyznami – 17% z nich przeznacza na ten cel 200–500 zł rocznie (w porównaniu do 12% panów). Ciekawostką jest fakt, że osoby w wieku 18–34 lata najczęściej wydają na badania do 200 zł.

Wnioski

Wydatki zdrowotne Polaków są znaczące i rosną wraz z wiekiem. Kobiety częściej inwestują w zdrowie, a seniorzy ponoszą najwyższe koszty leków. Coraz więcej osób deklaruje również gotowość do dodatkowych opłat w zamian za szybszy dostęp do lekarza.

