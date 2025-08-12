Donald Tusk zamieścił wpis, w którym próbuje uderzyć w Karola Nawrockiego. Chodzi o ustawę wiatrakową.

Środowisko Karola Nawrockiego sugeruje, że prezydent może zdecydować się na weto ws. tzw. ustawy wiatrakowej, w której ukryta została rządowa „wrzutka” przedłużająca zamrożenie cen prądu. Otoczenie głowy państwa sugeruje, że to cyniczna gra Donalda Tuska i jego współpracowników.

Wskazuje na to fakt, iż Donald Tusk i jego rząd próbują obecnie sugerować, że Karol Nawrocki zawetuje ustawę, która zamraża ceny prądu. Zarzucają mu jednocześnie, iż będzie to złamanie obietnicy wyborczej. Nawrocki obiecał bowiem Polakom tańszy prąd.

Tusk niedawno zamieścił w serwisie „X” wpis, w którym próbuje uderzyć w prezydenta. – Prezydent Nawrocki obiecał tani prąd i w związku z tym postanowił zawetować ustawę gwarantującą… tani prąd. Czego nie rozumiecie? – napisał.

Na wpis szefa rządu zareagował poseł PiS, Mariusz Gosek. – Będzie tańszy prąd, bez niemieckich wiatraków. Tak dla tańszego prądu dla Polaków, nie dla niemieckich wiatraków. Czego pan nie rozumie? – napisał polityk.

