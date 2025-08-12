Dramatyczne zdarzenie po meczu Puszczy Niepołomice z Wieczystą Kraków w ramach piłkarskiej pierwszej ligi. Zginął kibic tego drugiego klubu.

W ramach meczu rozgrywanego w Betclic I lidze Puszcza Niepołomice rywalizowała na własnym stadionie z Wieczystą Kraków. Lepsi okazali się przyjezdni, którzy zwyciężyli na wyjeździe 1:0. Spotkanie przyćmiła jednak tragedia, do której doszło po zawodach sportowych.

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 964 w Zabierzowie Bocheńskim. Ciągnik rolniczy zderzył się z samochodem osobowym. W wypadku zginęła jedna osoba, z kolei 10-letnie dziecko trafiło do szpitala.

Wiadomo, iż osoba, która straciła życie była kibicem klubu z Niepołomic. Jarosław Pieprzyca, prezes Puszczy, wydał w tej sprawie oficjalny komunikat, który trafił do kanałów komunikacji klubu.

– Wczoraj wieczorem dotarły do nas informacje o tragicznym wypadku z udziałem kibiców naszego zespołu wracających z meczu z Wieczystą. W tych trudnych chwilach przekazujemy słowa wsparcia dla rodziny i bliskich osób poszkodowanych w tym wypadku. Deklarujemy otwartość na wszelką pomoc potrzebną dla poszkodowanych – napisał prezes. – Z uwagi na powyższe dzisiejsze zajęcia pierwszego zespołu oraz grup młodzieżowych w Akademii Puszczy Niepołomice poprzedzi minuta ciszy, a w najbliższych dniach komunikaty klubowe będą ograniczać się do najważniejszych informacji organizacyjnych – czytamy w dalszej części.

