Odtwórca roli Jamesa Bonda Daniel Craig znów zaskoczył. Tym razem aktor postanowił wziąć udział w reklamie polskiej wódki Belvedere. A biorąc pod uwagę, że za kamerą stał sam Taika Waititi, można mieć pewność, że będzie ona nieszablonowa.

Daniel Craig pożegnał się już z rolą Jamesa Bonda. Trzeba przyznać, że aktor udźwignął ten ciężar bardzo dobrze, a ostatnie filmy z jego udziałem odnosiły ogromne sukcesy. Teraz Craig skupia się na nowych wyzwaniach, wiadomo już między innymi, że chce wziąć udział w kontynuacji kinowego hitu „Na noże”.

Aktor znajduje również czas na projekty komercyjne, spośród których jeden przyciąga szczególną uwagę. To reklama polskiej luksusowej wódki Belvedere, którą wyreżyserował sam Taika Waititi. To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie nowozelandzkiego reżysera, w przeszłości współpracował on już bowiem z innymi markami.

Reklama błyskawicznie stała się hitem sieci, w serwisie YouTube odtworzono ją już 300 tysięcy razy. Widzimy na niej Daniela Craiga „pląsającego” w rytm utworu skomponowanego przez Ritę Orę i rapera Giggsa. Za choreografię do spotu odpowiedzialny jest JaQuel Knight.

Nagranie można zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/BelvedereVodka