O śmierci młodego mężczyzny poinformował jego brat, Antoni Olbrychski. Później w mediach społecznościowych potwierdziła to również Krystyna Demska-Olbrychska, żona słynnego aktora. Brat zmarłego poinformował, że 28-latek od lat zmagał się z ciężką chorobą.

W niedzielę media poinformowały, że zmarł Jakub Olbrychski, syn Rafała i wnuk słynnego aktora Daniela. O śmierci młodego mężczyzny poinformował w sieci jego brat – Antoni. „Mój brat, Kuba, nie żyje” – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Kuba chorował na schizofrenię, ale skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Mimo to w ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu.” – napisał Antoni Olbrychski. „Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublińcu.” – dodał.

Antoni Olbrychski przyznał, że okoliczności śmierci jego brata są na razie owiane tajemnicą. „Pomóc mu było ciężko. (…) Teraz po prostu wyszedł bez niczego. W samej koszuli, bez dokumentów. Nie wiadomo czy umarł z wycieńczenia, od mrozu, czy ktoś go zabił.” – pisze.

Czytaj także: Budująca postawa krakowskich studentów. Zgłaszają się masowo do pomocy w szpitalach

Doniesienia o tragicznej śmierci Kuby potwierdziła wkrótce Krystyna Demska-Olbrychska, żona Daniela Olbrychskiego, dziadka zmarłego Kuby. „Nie żyje Kubuś, starszy wnuk Daniela. Nie ma słów…” – napisała na Facebooku.

Nie żyje Kubuś, starszy wnuk Daniela. Nie ma słów… Opublikowany przez Krystynę Demską-olbrychską Niedziela, 15 marca 2020

Źr. wp.pl; facebook