Kierowca jadący drogą we wsi Kępsko w Zachodniopomorskiem napotkał zupełnie niecodzienny widok. Dzięki wideorejestratorowi uwiecznił, jak walczą dwa daniele, które zupełnie nic sobie nie robiły z tego, że znajdują się na środku drogi, którą jeżdżą samochody.

Daniele były tak zajęte walką, że w ogóle nie zwróciły uwagi na to, że znalazły się na środku drogi tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Kierowca, który nakręciła zdarzenie jechał na szczęście na tyle ostrożnie, że bez problemu zdołał wyhamować i odczekać chwilę, aż zwierzęta opuszczą drogę.

W tym przypadku daniele po chwili usunęły się na pobocze, a później ruszyły w stronę łąk cały czas prowadząc ze sobą walkę. Nie zaatakowały samochodu, ani żadnych ludzi, choć jak wyjaśnia komisarz Agnieszka Kacprzak z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, mogło być inaczej.

„To są walki terytorialne, te byki są bardzo pobudzone wtedy i absolutnie każde trąbienie, każde zwrócenie na siebie uwagi może absolutnie poskutkować tak, że ten byk również nas uzna za zagrożenie i może zaatakować” – powiedziała policjantka, cytowana przez Polsat News.

„Zwierzęta nie patrzą w ten sposób, że do człowieka czy samochodu się nie zbliżają. To zależy wyłącznie od tego, czy instynkt podpowie im, że to zagrożenie czy nie” – dodała.

Policjantka radzi, że w przypadku napotkania zwierząt należy „oddalić się na bezpieczną odległość i uprzedzić innych uczestników ruchu”.

Źr. Polsat News