We Wrocławiu mogło dojść do tragedii. 16-latek nadużył alkoholu. Odnaleziono go leżącego na trawie.

Wrocławska straż miejska opublikowała zdjęcie z jednej ze swoich interwencji. Doszło do niej na Bulwarze Dunikowskiego. Odnaleziono tam leżącego na trawie 16-letniego chłopaka.

Gdy strażnicy zbliżyli się do chłopaka okazało się, że jest od niego mocno wyczuwalna woń alkoholu. Wtedy zdali sobie sprawę, że nastolatek nadużył napojów wyskokowych, jednak w jego przypadku wszystko mogło zakończyć się tragedią.

– Ze względu na utrudniony kontakt z młodym mężczyzną oraz wyczuwalną od niego silną wonią alkoholu strażnicy niezwłocznie zadbali o bezpieczeństwo nastolatka oraz wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, który finalnie zdecydował o przewiezieniu go do szpitala – podają w komunikacie strażnicy.

16-latek pijany leżał na trawie

Obecnie policja prowadzi dochodzenie dotyczące ustalenia okoliczności całego zdarzenia. Trwa również śledztwo, które ma wskazać, skąd nastolatek miał alkohol. Gdzie go kupił.

– Szczególnie w okresie wakacyjnym apelujemy do rodziców o czujność, a Państwa prosimy o reakcję i każdorazowe zawiadamianie odpowiednich służb, aby nie doszło do tragedii przez ich nieodpowiedzialne zachowanie – piszą strażnicy z Wrocławia.

W Polsce sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest przestępstwem, za które grozi wysoka grzywna lub nawet utrata koncesji.

Przeczytaj również: