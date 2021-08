Dawid Kwiatkowski to jeden z trenerów programu „The Voice Kids”. Ostatnio został laureatem Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2021. Na scenie publicznie wsparł stację TVN.

Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka stację TVN. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która potocznie zyskała miano „lex TVN”. Jeśli przepisy wejdą w życie, należąca do amerykańskiego koncernu Discovery stacja nie będzie mogła nadawać w obecnym kształcie.

W obronie TVN stanęło między innymi wielu artystów. Odniesień do obecnej sytuacji nie zabrakło również podczas Top of the Top Sopot Festival 2021. Jednym z laureatów Bursztynowego Słowika został Dawid Kwiatkowski.

Kwiatkowski podczas przemówienia nie krył wdzięczności. „Kochani, dziękuję wam z całego serca. To jest niesamowite, do jakiego momentu w życiu doprowadził minę Bóg. Nie zdajecie sobie sprawy, jaki on ma dla was plan. Teraz na pewno… Ja pierdykam… Nie przekląłem” – powiedział.

Wokalista wsparł również ze sceny stację TVN, co było dla wielu osób zaskoczeniem. Dawid Kwiatkowski od początku jest bowiem trenerem w programie „The Voice Kids”, który emitowany jest na antenie Telewizji Polskiej. „Dziękuję stacji TVN. Nie dajcie się. Po prostu się nie dajcie” – dodał.

Czytaj także: Trenerzy „The Voice of Poland” krytycznie o Kukizie. „Określajcie rzeczy po imieniu”

Żr.: Onet