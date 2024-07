„Mamy jeszcze państwu do zakomunikowania oświadczenie” – tymi słowami Marek Czyż rozpoczął przekazywanie informacji o zawieszeniu Przemysława Babiarza w TVP. Sposób, w jaki przedstawiono sytuację wywołał wielkie kontrowersje.

Zawieszenie Przemysława Babiarza ma związek z jego komentarzem podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dziennikarz sportowy podzielił się krótką refleksją na temat piosenki „Imagine” Johna Lennona. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – stwierdził.

Ogłoszono decyzję o zawieszeniu Babiarza w TVP. Ludzie są wściekli

Jego komentarz najwyraźniej nie spodobał się TVP. Stacja zdecydowała o zawieszeniu. Poinformowano o tym w głównym programie informacyjnym. – Mamy jeszcze państwu do zakomunikowania oświadczenie Telewizji Polskiej – powiedział prowadzący program „19.30” Marek Czyż.

Następnie odczytał oświadczenie. – Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszym skandalicznym wystąpieniu i słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich – słyszymy.

Forma przedstawienia informacji, a także powód zawieszenia dziennikarza nie spodobały się internautom. Pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Trzeba naprawdę być hologramem stworzonym do czytania z promptera, żeby tak bez mrugnięcia okiem spłodzić coś takiego. https://t.co/DDyLKSegO6 — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) July 27, 2024

Czysta woda nie obejmuje czystego tłumaczenia słów piosenki z nawiązaniem do interpretacji autora… https://t.co/ml9QGNNxG4 — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) July 27, 2024

Dziennik Telewizyjny złożył samokrytykę 🙃🤡 https://t.co/HfhyoHBcmT — Blanka Aleksowska (@BAleksowska) July 27, 2024

ONI NA SERIO PRZEPRASZALI W TVP ZA BABIARZA XDDD



CO ZA ŚCIEK 🤡 pic.twitter.com/On9VxZyvSW — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) July 27, 2024

