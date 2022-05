Władimir Putin podpisał ważny dekret. Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, postanowił wytłumaczyć, co to oznacza w praktyce.

Władimir Putin podpisał dekret upraszczający procedurę uzyskiwania obywatelstwa rosyjskiego dla mieszkańców obwodów zaporoskiego i chersońskiego na Ukrainie.

Jak podała rosyjska agencja prasowa RIA Novosti dekret Putina wprowadza zmiany do innego dekretu z 2018 roku „o ustaleniu ze względów humanitarnych kategorii osób uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej w trybie uproszczonym”.

Dekret Putina o uproszczonym nadawaniu obywatelstwa rosyjskiego mieszkańcom ukraińskich obwodów: chersońskiego i zaporoskiego. pic.twitter.com/h350HW3fff — Mariusz Cielma (@MariuszCielma) May 25, 2022

Co w praktyce oznacza nowy dekret Władimira Putina? O tym na swoim profilu w serwisie Twitter pisze dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. Okazuje się, że kreśli on dość niepokojący, a nawet przerażający scenariusz. Wszystko to może bowiem doprowadzić do wcielenia części obszarów Ukrainy w obręb Rosji.

– Dekret Putina o uproszczonym wydawaniu obywatelstwa rosyjskiego mieszkańcom obw. zaporoskiego i chersońskiego Ukrainy – napisał Eberhardt. – Zostaną poddani gigantycznej presji ze strony administracji okupacyjnej, a gdy już jej ulegną posłuży to jako uzasadnienie wcielenia w skład Rosji – dodał.