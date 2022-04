Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska potwierdziła, że w Bałtyku w niedużej odległości od miasta zaobserwowano delfiny. Opublikowała film, który dostała od mieszkańca miasta. Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG podała, jaki to gatunek tych zwierząt.

Mieczkowska potwierdza, że w Bałtyku po raz pierwszy zaobserwowano delfiny. Na dowód opublikowała nagranie, na którym widzimy jak delfin wyłania się na krótką chwilę z morskich fal. Materiał nagrał jeden z mieszkańców miasta, który żeglował w odległości zaledwie kilku kilometrów od plaży w Kołobrzegu.

„Delfiny 1,5 mili od naszego brzegu Kołobrzegu (WWF potwierdza). Dziękuję za filmik mieszkańcowi Kołobrzegu, panu Krzysztofowi Przeradzie, który w tym tygodniu miał niesamowite szczęście podziwiać delfiny ze swojego jachtu Anna Bente” — napisała Mieczkowska.

Informację potwierdza także Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG. „Delfiny w Bałtyku i to nie byle jakie delfiny. Delfiny białobokie – zgodnie z wstępną identyfikacją. Gatunek, który był do tej pory w naszych wodach tylko raz i to martwy, wyrzucony na brzeg. Jeśli faktycznie potwierdzi się to, że to jest ten gatunek, to będzie to niezwykły rarytas przyrodniczy” — napisali na swoim profilu pracownicy Stacji Morskiej.

Źr. RMF FM; facebook