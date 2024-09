Dr Michał Wrzosek to dietetyk, który publikuje swoje filmy w serwisie Tik Tok. Ocenia w nich m.in. produkty z polskich marketów. Ostatnio zajrzał do Biedronki.

Wrzosek udał się do Biedronki i wziął na tapet kilka popularnych produktów. Podkreślił jednak, że mają one fatalny skład. Klienci popularnego dyskontu często jednak po nie sięgają i wkładają do swoich koszyków zakupowych.

Dietetyk szczególną uwagę zwrócił na pasztet DROP. Wrzosek przyznał, że ten produkt… ma w sobie mniej mięsa niż psia karma. Na pierwszym miejscu znajduje się natomiast woda. – Ma mniej mięsa niż psia karma. Na pierwszym miejscu w składzie jest woda, a potem 18 proc. mięsa oddzielanego mechanicznie i 17 proc. tłuszczu wieprzowego – powiedział znany dietetyk.

Dr Michał Wrzosek przyjrzał się też parówkom. Tutaj również jego ocena była bardzo negatywna. – Prawie pół tej parówki to nie jest mięso, tylko MOM – powiedział dietetyk, który następnie przeanalizował skład serków Gratka.

– To nie jest jogurt truskawkowy, tylko jogurt o smaku truskawkowym, co oznacza, że w środku nie znajdziesz nawet jednej truskawki – powiedział nie zostawiając suchej nitki na składzie produktu.

Przeczytaj również: