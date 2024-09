W Toruniu padła główna wygrana w Lotto. „Szóstkę” trafił szczęśliwiec, który zgarnął gigantyczną kwotę pieniędzy.

Informację o wygranej podał Totalizator Sportowy. – Szczęśliwy zakład został zawarty metodą chybił trafił w punkcie Lotto na placu św. Katarzyny 5 na toruńskim Starym Mieście – napisano w komunikacie prasowym, który został udostępniony w internecie.

Wyniki losowania Lotto z 10 września to: 2, 10, 17, 26, 32, 37. Istotną ciekawostką jest natomiast fakt, że jest to już 13. w historii Lotto „szóstka”, która padła w Toruniu. Trzeba więc przyznać, ze mieszkańcy tego miasta mają wyjątkowe szczęście.

„Gazeta Pomorska” poprosiła o komentarz pracownicę salonu, w którym padła główna wygrana w Lotto. Kobieta przyznała, że cieszy się, iż to właśnie w jej punkcie udało się trafić „szóstkę” w Totolotku, co przecież zdarza się niezwykle rzadko.

– Cieszymy się, że padło to w naszej kolekturze. To spora reklama dla nas i też docenienie naszej pracy. Bardzo dużo osób gra regularnie, ale jest też bardzo dużo takich, którzy robią to przy okazji. Popularne są zdrapki, ale też Eurojackpot, czyli gra losowa na całą Europę – powiedziała „Gazecie Pomorskiej”.

