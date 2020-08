Doda po raz kolejny zabiera głos ws. epidemii koronawirusa. Piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wakacji wraz z krótkim komentarzem. – Nie wiem jak na waszych urlopach ale tu kompletnie zapomina się o tym wirusowym szaleństwie – przekonuje.

Ostatnie dni przyniosły wzrost wykrytych zakażeń koronawirusem w Polsce. Władze i eksperci wzywają do przestrzegania zaleceń, tymczasem w sieci pojawia się coraz więcej głosów kwestionujących niektóre nakazy.

Do pandemii postanowiła nawiązać także Doda. Wokalistka już wcześniej zamieszczała w sieci kontrowersyjne materiały na temat koronawirusa. Zawierały one często nienaukowe, lub niesprawdzone informacje. Sądząc po nowym wpisie, artystka nadal ma dość „luźne” podejście do epidemii.

„Nie wiem jak na waszych urlopach ale tu kompletnie zapomina się o tym wirusowym szaleństwie” – czytamy na Facebooku, pod zdjęciami z wypoczynku. „Całkiem inny,normalny świat.Czasami jak włączę Facebooka to mam: dżizaaaas ta cała ‚pandemia’ jeszcze się nie znudziła? dlatego wyłączam go szybko i wracam do tych widoków” – dodała (pisownia oryginalna -red.).

Sądząc po komentarzach większość fanów artystki popiera takie „luźne” podejście do kwestii epidemii. „Wystarczy wyłączyć TV” – pisze jedna z internautek. „Ja już też mam dość tej politycznej ściemy” – dodaje inna.

Jednak niektórzy komentatorzy nie popierają takiego podejścia. „To ze ty jesteś foliarą nie oznacza ze musisz publicznie się upokarzać pisząc takie rzeczy” – napisał jeden z internautów.

Źródło: Facebook, Radio ZET