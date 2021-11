Dorota Rabczewska „Doda” usłyszała zarzuty. Chodzi o śledztwo w sprawie działalności jej byłego męża Emila S., którego teraz zatrzymała policja. Wokalistka już odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. Wokalistka zezwoliła na publikację jej wizerunku i pełnego nazwiska.

O zatrzymaniu piosenkarki poinformował portal rfm24.pl. Z ustaleń serwisu wynika, że Doda jest podejrzana o pomocnictwo do przestępstwa „mówiącego o udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli”. „Grożą za to 3 lata więzienia, chyba, że wierzycieli było wielu, wtedy możliwa kara wzrasta nawet do 8 lat” – pisze portal.

Jak dodaje rmf24.pl, „Dorota R. nie była zatrzymywana”. „Wezwano ją do prokuratury, gdzie została przesłuchana” – czytamy. „Zatrzymany natomiast w Warszawie został jej były mąż, producent filmowy Emil S. Trwa jego przesłuchanie w stołecznej prokuraturze” – dodaje portal.

Doda odniosła się do sprawy na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Wyjaśniła, że chodzi o produkcję filmu „Dziewczyny z Dubaju”. „Jako producent kreatywny ,tworząc film od a do z ,wykonałam swój obowiązek przynosząc gotowe dzieło.ba! Nie byle jakie bo bijące kinowe rekordy oglądalności 2021 roku. Drugiego producenta Mojego ex męża zadaniem bylo przynieść na to budżet ,dopiąć umowy z inwestorami i opłacić ekipę. On dostał hita,ja same problemy” – pisze wokalistka.

„Emil z ponoć kilkadziesiecioma zarzutami został zatrzymany. Ja jako Prezez spółki dostałam jeden zarzut i pewnie pare lat bronienia się w sądzie. Rozumiem . Za głupotę ,naiwność i zaufanie się płaci. Brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności. Byłam na to psychicznie przygotowana. chce pomoc inwestorom i ekipie odzyskać pieniądze dlatego z syndykiem omawiam porozumienie od miesiąca.dalej będę promować oraz dystrybuować ten wspaniały film ale już SAMA!” – pisze dalej Doda.

„Nie musicie mi zasłaniać oczy w artykułach. Niczego się nie wstydzę bo nie mam nic na sumieniu” – zakończyła Doda.

