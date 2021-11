Ida Nowakowska w rozmowie z serwisem Jastrząb Post odniosła się do kontrowersyjnego wpisu Barbary Kurdej-Szatan. Gwiazda TVP w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na to, że ważne są słowa. Odniosła się też do organizowanego przez TVP koncertu „Murem za polskim mundurem”.

Barbara Kurdej-Szatan ma w ostatnim czasie wiele problemów. Po jej kontrowersyjnym wpisie została zwolniona z Telewizji Polskiej, gdzie wciąż grała w serialu „M jak miłość”. Już 6 grudnia ma zostać wyemitowany ostatni odcinek z jej udziałem. Sprawą aktorki zajmuje się także prokuratura.

Jednocześnie nie potwierdziły się doniesienia, jakoby ze współpracy z aktorką miała zrezygnować sieć Play. Ponadto wiele wskazuje na to, że Barbara Kurdej-Szatan na dłużej zagości w Polsacie. Po zakończeniu emisji 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” aktorka ma wziąć udział w musicalu „Świat pełen niespodzianek”, który jest właśnie produkcją Polsatu.

Nie zmienia to faktu, że głośny wpis aktorki sprzed ponad dwóch tygodni wciąż budzi emocje. Ostatnio Jastrząb Post zapytał o opinię na jego temat Idę Nowakowską. Jej odpowiedź była bardzo wymowna. „Ja życzę każdemu jak najlepiej, ale uważam, że pewne takie publiczne sytuacje są bardzo ważne, żeby przypomnieć o tym, jak ważne są słowa, jak ważny jest ich dobór” – powiedziała. „Ten koncert „Murem za polskim mundurem”… cieszę się, że jestem w takiej telewizji, która właśnie taki koncert tworzy, bo właśnie w takim duchu byłam wychowywana i w takim duchu chcę wychowywać swojego syna” – dodała.

Żr.: Jastrząb Post