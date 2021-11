Co tu zrobione jest? Kto to tak zrobił? Ja tutaj sprzątam! – scena z panią sprzątającą, która przerwała wystąpienie Marty Lempart podbiła sieć. W poniedziałek pani Teresa – bo tak nazywa się bohaterka nagrania – otrzymała symboliczną niespodziankę.

Kilka dni temu informowaliśmy o niespodziewanym przerwaniu happeningu z udziałem Marty Lempart przed biurem Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu pojawiła się pani sprzątająca, którą wyprowadził z równowagi fakt, że aktywistka rozlała czerwoną farbę na drzwiach i na posadzce.

– Co tu zrobione jest? Kto to tak zrobił? Ja tutaj sprzątam! Kto to tak zrobił? – wtrąciła zdenerwowana pani Teresa.

– Ja. Ja walczę za pani dzieci też – odparła Marta Lempart.

– To niech pani umyje teraz! – zaprotestowała sprzątaczka.

– Nie – odpowiedziała Lempart.

– Jak to nie? Jak to nie proszę pani? Pani myśli że za co mi płacą? – mówiła pani Teresa.

W poniedziałek na miejscu zdarzenia pojawili się politycy Solidarnej Polski. Jacek Ozdoba poinformował, że wręczyli pani Teresie kwiaty. „Dla p. Teresy za ciężką pracę i odwagę do Marty L. Brawo!” – napisał.

Tymczasem w sieci znalazły się nowe fragmenty opisywanego happeningu Lempart. Przedstawiają one dwa inne starcia aktywistki ze sprzątaczką.