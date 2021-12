Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany był podczas spotkania z dziennikarzami o kwestię ewentualnych obostrzeń na Sylwestra. W odpowiedzi poinformował, że na ten moment nie ma planów, by w obowiązujących przepisach cokolwiek zmieniać.

Obostrzenia, która obowiązują od 15 grudnia, mają częściowo zostać złagodzone w Sylwestra i Nowy Rok. Dotyczy to głównie zamkniętych lokali – klubów i dyskotek – gdzie będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób. Co istotne, do tego limitu nie są wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Mimo informacji o złagodzeniu obostrzeń na te dni, wiele osób obawia się, że rząd w ostatniej chwili może wprowadzić zmiany. Miałyby one być związane przede wszystkim z rozprzestrzeniającym się wariantem Omikron. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia uspokaja jednak, że na ten moment nie ma planów zmian w przepisach. „Na dzień dzisiejszy widzimy, że mimo rosnącego zakażenia wariantem Omikron, po świętach liczby zakażonych nie zaczynają dynamicznie rosnąć” – powiedział.

„Więc na dziś, podkreślam, na dziś, nie planujemy wprowadzenia obostrzeń w tym tygodniu” – dodał Wojciech Andrusiewicz.

Żr.: Radio ZET