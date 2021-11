Dwa tragiczne zdarzenia w Złotych Tarasach w ciągu niecałego tygodnia. W ubiegły czwartek na terenie galerii zginął około 40-letni mężczyzna. We wtorek w podobnych okolicznościach zginęła kobieta w podobnym wieku. Wiele wskazuje na to, że w obu przypadkach mamy do czynienia z samobójstwem.

Tak tragicznego tygodnia w historii Złotych Tarasów jeszcze nie było. W ubiegły czwartek z ostatniego piętra spadł około 40-letni mężczyzna. Jego ciało znaleziono na poziomie minus jeden – 12 metrów niżej. Do podobnej tragedii doszło wczoraj. We wtorek około godziny 14:30 zginęła kobieta w podobnym wieku. Spadła ona z czwartego piętra na poziom minus jeden. Funkcjonariusze sprawdzają okoliczności zdarzeń, ale wiele wskazuje na to, że w obu przypadkach doszło do samobójstwa.

„Fakt” postanowił zapytać dyrekcję Złotych Tarasów, czy są plany wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami. „W związku ze zdarzeniami na terenie CH Złote Tarasy z dnia 28 października br. oraz 2 listopada br. informujemy, że barierki oraz ruchome schody w CH Złote Tarasy spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego” – czytamy w komunikacie cytowanym przez „Fakt”.

„Wstępne ustalenia wskazują, że osoby zmarłe w ww. dniach, targnęły się na własne życie. Policja oraz Prokuratura nadal prowadzą czynności w tych sprawach. Wszelkie pytania dotyczące przyczyn wydarzeń oraz postępów w obu śledztwach prosimy kierować do wymienionych organów” – czytamy dalej.

Żr.: Fakt