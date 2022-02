Daria Domaradzka-Guzik, ekspertka od mowy ciała, przeanalizowała dziwną minę Mateusza Morawieckiego. Nietypowy wyraz twarzy premiera pokazały „Wiadomości TVP” podczas materiału dotyczącego wydarzeń upamiętniających zmarłego Jana Olszewskiego, na warszawskich Powązkach.

„Wiadomości TVP” poświęciły część swojego czasu dla upamiętnienia postaci Jana Olszewskiego. Polityk zmarł 7 lutego 2019 roku, a więc w poniedziałek obchodzona była trzecia rocznica jego śmierci. Główne uroczystości odbyły się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, gdzie obecni byli między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz były szef MON Antoni Macierewicz.

W pewnym momencie doszło między nimi do zaskakującej sceny. „Wiadomości TVP” pokazały, jak premier ze złością patrzy na Antoniego Macierewicza, a następnie robi w jego kierunku bardzo wymowną, nieco dziwną minę.

Czytaj więcej: Tak naprawdę wyglądała sytuacja z „dziwną miną” Morawieckiego. Jest kolejne nagranie [WIDEO]

Wyraz twarzy Morawieckiego postanowiła skomentować ekspertka od mowy ciała, Daria Domardzka-Guzik, która zamieściła wpis na Twitterze. Co jej zdaniem oznacza mina premiera? Raczej nie ma dobrych wieści.

– „Patrzeć wilkiem, bykiem lub spode łba” to najbardziej trafne opisy spoglądania z dezaprobatą, nienawiścią lub wrogo. Jeśli towarzyszy temu mimowolna, szybka ekspresja mimiczna przybliżenia się i ponadnaturalnego rozszerzenia oczu znaczy: grożę, straszę – napisała ekspertka na swoim profilu społecznościowym.

🔥 "Patrzeć wilkiem, bykiem lub spode łba" to najbardziej trafne opisy spoglądania z dezaprobatą, nienawiścią lub wrogo 🔥 Jeśli towarzyszy temu mimowolna, szybka ekspresja mimiczna przybliżenia się i ponadnaturalnego rozszerzenia oczu ➡️ znaczy: grożę, straszę #MowaCiałaRules pic.twitter.com/nk1IKPwsq8 — DariaDomaradzkaGuzik (@domaradzkaguzik) February 7, 2022

W rozmowie z serwisem o2.pl Domaradzka-Guzik przyznała z kolei, iż chciałaby wierzyć, że nagranie, które zobaczyła jest nieprawdziwe.- Ja powiem szczerze, nie mam do końca pewności, czy on jest prawdziwy. Z racji tego, że analizuje pana Morawieckiego od kilku dobrych lat, to nigdy wcześniej nie widziałam u niego takiej ekspresji – mówię tutaj o tych otwartych oczach. Jest to dla mnie tak dziwne, że budzi obawę o prawdziwość nagrania tzn. życzyłabym sobie, żeby ono było nieprawdziwe, ponieważ jeżeli naprawdę tak było, jak to wygląda to mam wrażenie, że dzieje się coś naprawdę niedobrego. Takich nadekspresji mimicznych u pana premiera jeszcze nie mieliśmy nigdy – powiedziała. Więcej TUTAJ.