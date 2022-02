Nagranie z dziwną miną Mateusza Morawieckiego w kierunku Antoniego Macierewicza obiegło w poniedziałek wieczorem sieć. Teraz w mediach społecznościowych ukazało się kolejne, które rzuca na całą sprawę zupełnie nowe światło.

„Wiadomości” poświęciły część swojego czasu dla upamiętnienia postaci Jana Olszewskiego. Polityk zmarł 7 lutego 2019 roku, a więc w poniedziałek obchodzona była trzecia rocznica jego śmierci. Główne uroczystości odbyły się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, gdzie obecni byli między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz były szef MON Antoni Macierewicz.

W pewnym momencie doszło między nimi do zaskakującej sceny. „Wiadomości” pokazały, jak premier ze złością patrzy na Antoniego Macierewicza, a następnie robi w jego kierunku bardzo wymowną minę. Później wydaje się, że chce do niego podejść, ale materiał pokazuje wizerunek Jana Olszewskiego na pomniku.

W sieci natychmiast wybuchła dyskusja na temat konfliktu między politykami. Nagranie faktycznie mogło jasno wskazywać, że premier i były szef MON o coś się pokłócili. Teraz jednak do sieci trafiło kolejne wideo, które całą sytuację pokazuje z zupełnie innej perspektywy.

Na nowym nagraniu widać, jak premier faktycznie wychyla się w kierunku Antoniego Macierewicza, a ten do niego podchodzi. Po chwili jednak Mateusz Morawiecki bierze od kogoś parasolkę, a obaj politycy zaczynają ze sobą rozmawiać. Nic nie wskazuje na to, by dochodziło między nimi do konfliktu.

To, że lewactwo rozsiewa zmanipulowany, wyrwany fragment, rozumiem, ale że "prawi" się w to włączają nie mogę pojąć.



Panie Marszałku @Macierewicz_A proszę podać z komentarzem i uciąć te brednie związane z sytuacją z Premierem @MorawieckiM. pic.twitter.com/UbRlTrchww — APrawdaWasWyzwoli (@KrzysiekBlues) February 7, 2022

