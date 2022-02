Uważam, że NATO absolutnie nie może się wycofywać – podkreślił prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu z Jensem Stoltenbergiem. Głównym tematem rozmowy była oczywiście sytuacja na linii Rosja-Ukraina.

Do spotkania pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą i szefem NATO Jensem Stoltenbergiem doszło w poniedziałek w Brukseli. Prezydent Polski poruszył wątek działań prowadzonych przez Rosję w okolicach granicy z Ukrainą.

– Uważam, że NATO absolutnie nie może się wycofywać dlatego, że jest sojuszem obronnym i nigdy, nigdy nie przejawiało wobec Rosji – zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat – jakichkolwiek zachowań agresywnych. To zawsze była postawa obronna, dlatego my, Polacy z pełną odpowiedzialnością jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim – mówił Duda po spotkaniu.

– W naszym interesie jest to, aby był pokój i spokój, aby absolutnie do żadnej eskalacji, zwłaszcza militarnej sytuacji pomiędzy Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją nie doszło. W ogóle, żeby nie dochodziło do żadnej eskalacji militarnej w naszej części świata, w naszej części Europy – podkreślał prezydent RP.

To, czego przede wszystkim potrzebujemy, to jedność zarówno w UE, jak i w NATO.



Duda nawiązał również do niedawnego spotkania z prezydentem Chin Xi Jingpingiem. Podkreślił, że poinformował NATO o szczegółach rozmowy. – Przekazałem panu sekretarzowi generalnemu relację z tego spotkania, a także moje odczucia jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w najszerszym znaczeniu geopolitycznym – powiedział.

Prezydent RP wyszedł również z inicjatywą organizacji kolejnego szczytu. – Zaproponowałem panu sekretarzowi generalnemu, że powinniśmy odbyć spotkania w formule NATO-Ukraina, NATO-Gruzja – poinformował.