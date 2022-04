Donald Tusk obchodzi dziś swoje 65. urodziny. Oznacza to, że osiągnął wiek emerytalny i może wystąpić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczeń. „Super Express” podaje, na jaką kwotę może liczyć były premier.

Donald Tusk osiągnął w dniu dzisiejszym wiek emerytalny. Polityk skończył 65 lat i może wystąpić do ZUS z wnioskiem o wypłatę świadczeń. Czy to zrobi? Na razie nie wiadomo. „Super Express” wyliczył natomiast, na jaką emeryturę mógłby liczyć. A dokładniej – jakie emerytury, ponieważ w jego przypadku można mówić o dwóch świadczeniach.

Pierwsze z nich to emerytura unijna. Donald Tusk był bowiem przez dwie kadencje przewodniczącym Rady Europejskiej, natomiast w 2019 roku został szefem Europejskiej Partii Ludowej. Na tym stanowisku pozostawał do 2021 roku, kiedy to zdecydował się na powrót do polskiej polityki. „Super Express” wyliczył, że za pracę w organach Unii Europejskiej były premier może liczyć na około 20 tysięcy emerytury miesięcznie.

To jednak nie wszystko. Przysługuje mu bowiem jeszcze krajowa emerytura, która powinna wynieść około 10 tysięcy złotych. Daje to więc łączną sumę świadczeń w wysokości 30 tysięcy złotych, co oznacza, że byłaby to najwyższa emerytura, jaką otrzymują politycy.

Źr.: Super Express