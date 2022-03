To znaczy, wszyscy rozumieją i to naprawdę muszą podkreślić bardzo zdecydowanie, w jak dramatycznie trudnej sytuacji znalazła się Polska, w związku z falą uchodźców z Ukrainy i zagrożeniem wojennym – oświadczył Donald Tusk w TVN24.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przybył do Brukseli, aby na miejscu rozmawiać z czołowymi politykami unijnymi o aktualnej sytuacji Polski i szansach na odmrożenie Krajowego Planu Odbudowy. Wnioskami podzielił się w rozmowie na antenie TVN24.

– Jeżeli chodzi o sytuację tu w Brukseli i nie chodzi tylko o instytucje, o Komisję Europejską, ale także o premierów, prezydentów państw europejskich. Z niektórymi miałem już okazję wczoraj się spotkać, to jakby nic się zmieniło na gorsze – powiedział były premier.

– To znaczy, wszyscy rozumieją i to naprawdę muszą podkreślić bardzo zdecydowanie, w jak dramatycznie trudnej sytuacji znalazła się Polska, w związku z falą uchodźców z Ukrainy i zagrożeniem wojennym. Nikt nie kwestionuje dzisiaj pomocy finansowej i wsparcia finansowego na skalę nieporównywalną z przeszłością – dodał.

Tusk sondował możliwość odmrożenia środków. – Czy sama ustawa, czy samo głosowanie, czy wstępne procedury w Sejmie nad ustawą, czy ustawami, bo tych projektów jest więcej, o nazwijmy, to z pewną nadwyżką o przywróceniu praworządności, a przynajmniej o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czy to wystarczy tu w Europie, żeby przekonać, ja uważam, że jest na to bardzo duża szansa – podkreślił.