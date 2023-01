Serwis Wirtualna Polska przeprowadził sondaż związany z postacią Donalda Tuska. Polaków zapytano o to, jak będzie im się żyło z szefem Platformy Obywatelskiej u władzy.

Powoli zbliżamy się do kolejnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego plebiscytu, będzie uczestniczył w nim Donald Tusk. Lider PO aktywnie włączył się do polskiej polityki i próbuje wynieść swojego ugrupowanie do pozycji, z której będzie w stanie podjąć walkę z Prawem i Sprawiedliwością.

W takich okolicznościach nie dziwi więc sondaż przeprowadzony przez ośrodek United Surveys na zlecenie serwisu internetowego Wirtualna Polska. Ankieterzy zapytali Polaków o to, czy z Donaldem Tuskiem u władzy będzie żyło im się dobrze lub może jednak źle.

Wyniki sondażu przeprowadzone wśród naszych rodaków nie mogą nastroić działaczy oraz sympatyków PO pozytywnie. Okazuje się bowiem, że Donald Tusk wciąż ma spory negatywny elektorat, który nie wyobraża sobie życia pod jego rządami.

Donald Tusk i klęska w sondażu. Polacy nie chcą, by przejął władzę

– 32,4 proc. badanych w sondażu dla Wirtualnej Polski uważa, że z Donaldem Tuskiem w roli premiera Polakom będzie się żyło lepiej – podaje Wirtualna Polska. – 47,6 proc., odpowiada, że jeśli na czele rządu stanie Donald Tusk, Polakom będzie żyło się gorzej – czytamy w dalszej części artykułu.

Z badania jasno wynika więc, że Donald Tusk i PO mają spory orzech do zgryzienia. Do wyborów pozostało już stosunkowo niewiele czasu, a tymczasem były premier jest negatywnie odbierany przez społeczeństwo.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 20-22 stycznia 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

Przeczytaj również: