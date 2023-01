Mieszkańcy jednego z bloków w Sosnowcu przeżyli spore wzruszenie. Wszystko przez ogłoszenie, które na klatce umieściła 12-letnia dziewczynka.

W bloku na jednym z osiedli w Sosnowcu wywieszone zostało nietypowe ogłoszenie. Dowiadujemy się z niego, że autorką jest zaledwie 12-letnia dziewczynka, która chciałaby zarobić trochę pieniędzy pomagając przy tym mieszkańcom.

Wielu mieszkańców bloku, co później przyznawało, było niezwykle wzruszonych ogłoszeniem wystosowanym przez 12-latkę. Dziewczynka oferuje bowiem możliwość wyprowadzenia psa na spacer. Ustaliła nawet cenni.

Okazuje się, że za spacer, który potrwa 15 minut właściciel czworonoga musi zapłacić zaledwie cztery złote, natomiast w przypadku półgodzinnego spaceru kwota wzrasta do siedmiu złotych. 45-minutowe wyjście to z kolei cena, która opiewa na dziesięć złotych. Ceny są więc bardzo przystępne, jednak za serce chwyta jeszcze co innego.

Ogłoszenie 12-latki chwyta za serce. „Część zarobionych pieniążków przekażę”

– Mam 12 lat, uwielbiam psy i chciałabym pojechać na kolonie w wakacje, dlatego pomysł wyprowadzania psów (tylko nieagresywnych), uważam za dobry pomysł, aby trochę zarobić – napisała dziewczynka w ogłoszeniu.

Na tym jednak nie koniec. 12-latka przyznaje bowiem, że nie chce wszystkich pieniędzy dla siebie. Część z nich, jak tłumaczy, przeznaczy na schronisko dla bezdomnych zwierząt. To właśnie to najbardziej rozczuliło mieszkańców. Trudno powiedzieć, ilu z nich skorzystało z oferty dziewczynki, jednak z pewnością nie narzekała na brak propozycji. I dobrze!

