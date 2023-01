Jak wygląda walc w nowoczesnej wersji? Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie podczas studniówki pokazali to na żywo. Nagranie z tego widowiska spodobało się internautom. Uczniowie zatańczyli do utworu Lady Gagi.

Studniówkowe szaleństwo trwa. Styczeń to tradycyjnie miesiąc, w którym organizowane są bale maturzystów. Młodzi ludzie, na ok. 100 dni przed egzaminem dojrzałości, mają okazję by na chwilę zapomnieć o nauce.

Ostatnio informowaliśmy, że studniówka wiąże się w obecnych czasach z wielkimi kosztami. Jednak to nie odstrasza maturzystów. Obserwując wiele imprez trzeba przyznać, że maturzyści prześcigają się nie tylko w strojach i oprawie, ale także w pomysłach. Ostatnio furorę w sieci zrobiło nagranie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.

Najpierw maturzyści zatańczyli klasycznego poloneza, jednak zaraz potem zaprezentowali uczestnikom walca. Zaskoczeniem był jednak podkład. Zamiast muzyki klasycznej, usłyszeliśmy bowiem Hold My Hand autorstwa Lady Gagi. Choreografię opracował jeden z uczniów – Krzysztof Wasilewski.

Maturzyści i ich walc do międzynarodowego przeboju Lady Gagi. Piękne nagranie ze studniówki w Olsztynie

Internauci są zachwyceni. „Przepięknie młodzież zatańczyła. Gratulacje dla Pana Krzysztofa Wasilewskiego, który jest autorem tego występu” – napisano. „Jestem pod wielkim wrażeniem. To wyjątkowy i piękny taniec….. Brawa dla Krzysztofa, zrobił cudowną choreografię” – dodaje kolejna osoba.

„I brawa dla młodzieży, która sprawdziła się na 10…. Jeśli tak tańczycie, to się nie martwię o Waszą maturę. Będzie bardzo dobrze” – pisze.

Czytaj także: