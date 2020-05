Po wybuchu epidemii w Wuhanie kilkaset tysięcy Chińczyków podróżując samolotami „rozsiało” wirusa po całym świecie, w tym w Mediolanie i Nowym Jorku – oświadczył doradca ds. handlu w Białym Domu Peter Navarro.

W wywiadzie dla telewizji ABC Navarro oskarżył władze w Pekinie o to, że „za plecami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przez dwa miesiące ukrywały wirusa”. Następnie – jak dodał – „wysłano kilkaset tysięcy Chińczyków samolotami do Mediolanu, Nowego Jorku i na cały świat”. W ten sposób zdaniem Navarro „rozsiano” koronawirusa.

Na pytanie, czy zarzuca Pekinowi celowe rozprzestrzenianie wirusa, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa zaprzeczył.

We wcześniejszym wywiadzie w pierwszej połowie maja Navarro powiedział, że Chiny powinny wypłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie z powodu epidemii koronawirusa. „Jestem głęboko przekonany – i myślę, że głęboko przekonani są Amerykanie – że Chiny wyrządziły nam ogromne szkody liczone w bilionach dolarów i w związku z tym powinna być jakaś forma rekompensaty” – tłumaczył w rozmowie ze stacją telewizyjną Fox News.

Navarro znany jest z mocnych komentarzy w kierunku innych państw; twierdził np. że Chiny i Niemcy oszukują Stany Zjednoczone w handlu. W 2011 roku napisał książkę „Śmierć przez Chiny” (ang. „Death by China”), w której opisywał, jak jego zdaniem chińska polityka handlowa i manipulowanie walutą mają na celu osłabienie gospodarcze USA. Obecnie jest jednym z głównym doradców prezydenta USA.

Prezydent Donald Trump wielokrotnie zarzucał władzom Chin, że nie powstrzymały rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pekin odrzuca te oskarżenia. Pandemia doprowadziła do wzrostu napięcia między USA a Chinami i nasiliła obawy przed eskalacją sporów handlowych między największymi gospodarkami świata.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)

